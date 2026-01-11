Mersin'de 400 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi: 1 Tutuklama

Mersin'de jandarma operasyonunda piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 400 litre sahte içki ele geçirildi; 1 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:30
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:30
Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesinde bir şahsın sahte içki üreterek piyasaya süreceği yönünde istihbarat alan ekipler operasyon düzenledi.

Operasyon Detayları

Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda toplam 400 litre sahte içki, 2 ruhsatsız tabanca, 66 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.

Adli Süreç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

