Mersin'de 400 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi: 1 Tutuklama

Mersin İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, merkez Yenişehir ilçesinde bir şahsın sahte içki üreterek piyasaya süreceği yönünde istihbarat alan ekipler operasyon düzenledi.

Operasyon Detayları

Düzenlenen operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda toplam 400 litre sahte içki, 2 ruhsatsız tabanca, 66 fişek ve 2 şarjör ele geçirildi.

Adli Süreç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüpheli tutuklandı.

