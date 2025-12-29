DOLAR
42,93 -0,04%
EURO
50,57 0,09%
ALTIN
6.099,76 2,43%
BITCOIN
3.749.937,1 0,31%

Mersin'de Bir Haftada 809 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin'de 22-28 Aralık'ta yürütülen çalışmalarda çeşitli suçlardan aranan 809 kişi yakalandı; trafik ve düzensiz göç denetimlerinde kapsamlı kontroller yapıldı.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 15:53
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 15:53
Mersin'de Bir Haftada 809 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin'de Bir Haftada 809 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin’de 22-28 Aralık döneminde yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 809 kişinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

Valilikte değerlendirme toplantısı

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında il genelinde güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Valilikte düzenlenen toplantıda yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler ve gerçekleştirilen operasyonlar değerlendirildi.

Güvenlik güçlerinin çalışmaları

Toplantıda yapılan sunumlarda, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin Mersin’in huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla gece gündüz esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Denetim ve operasyon verileri (22-28 Aralık)

Paylaşılan bilgilere göre; çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararı olan toplam 809 şahıs yakalandı ve adli mercilere teslim edildi.

Trafik denetimlerinde 129 bin 660 araç kontrol edildi, bin 758 araç trafikten men edildi ve bin 65 ticari taksi denetlendi.

"Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında bin 273 kişinin kimlik kontrolü yapıldı; tespit edilen 10 yabancı uyruklu şahıs Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, Mersin’de kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzurunun sağlanması için denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

MERSİN VALİSİ ATİLLA TOROS BAŞKANLIĞINDA, İL GENELİNDE GÜVENLİK VE ASAYİŞ KONULARININ ELE ALINDIĞI...

MERSİN VALİSİ ATİLLA TOROS BAŞKANLIĞINDA, İL GENELİNDE GÜVENLİK VE ASAYİŞ KONULARININ ELE ALINDIĞI DEĞERLENDİRME TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Merzifon'da demir korkuluğa saplanan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
2
Niğde'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 2 Tutuklama
3
Palandöken Geçidi'nde Karla Mücadele: Erzurum-Tekman Yolunda Zorlu Mesai
4
Giresun'da Gençlik Merkezi Yangını: Bina Kullanılamaz Hale Geldi
5
Şırnak’ta Kar Alarmı: Polis Mahsur Kalan Vatandaşları Güvenle Ulaştırdı
6
Zonguldak-Ankara D-750'de Kar: Yeniçağa-Mengen Arası Trafik Kilitlendi
7
Amasya'da Otomobil Takla Attı: 1 Yaralı

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Deprem Endişesi: 26 Aralık 2025 — AFAD ve Kandilli İlk Verileri

Hurda Teşviki 2025: Togg T10X ve Egea'da Dev İndirim Kapıda?

Erden Timur Kimdir? Futbolda Bahis Operasyonunda Gözaltı