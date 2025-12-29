Mersin'de Bir Haftada 809 Aranan Şahıs Yakalandı

Mersin’de 22-28 Aralık döneminde yürütülen çalışmalar sonucu, çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 809 kişinin yakalanarak adli mercilere teslim edildiği bildirildi.

Valilikte değerlendirme toplantısı

Mersin Valisi Atilla Toros başkanlığında il genelinde güvenlik ve asayiş konularının ele alındığı değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Valilikte düzenlenen toplantıda yürütülen çalışmalar, alınan tedbirler ve gerçekleştirilen operasyonlar değerlendirildi.

Güvenlik güçlerinin çalışmaları

Toplantıda yapılan sunumlarda, emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerinin Mersin’in huzur ve güvenliğinin korunması amacıyla gece gündüz esasına göre çalışmalarını sürdürdüğü vurgulandı.

Denetim ve operasyon verileri (22-28 Aralık)

Paylaşılan bilgilere göre; çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yakalama kararı olan toplam 809 şahıs yakalandı ve adli mercilere teslim edildi.

Trafik denetimlerinde 129 bin 660 araç kontrol edildi, bin 758 araç trafikten men edildi ve bin 65 ticari taksi denetlendi.

"Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması" kapsamında bin 273 kişinin kimlik kontrolü yapıldı; tespit edilen 10 yabancı uyruklu şahıs Düzensiz Göçmen Ön Kabul ve Sevk Merkezine gönderildi.

Yetkililerin açıklaması

Yetkililer, Mersin’de kamu düzeninin korunması ve vatandaşların huzurunun sağlanması için denetim ve uygulamaların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

