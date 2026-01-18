Mersin'de Polis Memuru Bekir Şimşek Kalp Krizi Nedeniyle Öldü
Olayın Detayları
Alınan bilgiye göre, Mersin kadrosunda Polisevi Şube Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde görevli polis memuru Bekir Şimşek (53), Erdemli ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye getirildi.
Erdemli Devlet Hastanesinde muayene olduğu sırada kalp krizi geçiren Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Cenaze Bilgisi
Şimşek'in yarın Erdemli'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.
