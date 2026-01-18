Mersin'de Polis Memuru Bekir Şimşek Kalp Krizi Nedeniyle Öldü

Mersin'de 53 yaşındaki polis memuru Bekir Şimşek, Erdemli'deki evinde rahatsızlanıp kaldırıldığı hastanede kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 21:40
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 21:40
Olayın Detayları

Alınan bilgiye göre, Mersin kadrosunda Polisevi Şube Müdürlüğü Sosyal Tesislerinde görevli polis memuru Bekir Şimşek (53), Erdemli ilçesindeki evinde rahatsızlanarak hastaneye getirildi.

Erdemli Devlet Hastanesinde muayene olduğu sırada kalp krizi geçiren Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze Bilgisi

Şimşek'in yarın Erdemli'de düzenlenecek cenaze töreninin ardından toprağa verileceği öğrenildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

