Mersin'de Yaklaşık 500 Kilogram Bozuk Et Ele Geçirildi

Akdeniz Belediyesi ve ilgili kurumların ortak denetimi sonucu, halk sağlığını tehdit eden önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Denetim Noktası ve Bulgular

Akdeniz Belediyesi açıklamasına göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yakaköy mevkiinde emniyet noktasında yapılan denetimlerde; sevk irsaliyesi bulunmayan ve hijyen kurallarına tamamen aykırı şartlarda taşındığı belirlenen yaklaşık 500 kilogram et ele geçirildi.

İnceleme ve İmha Süreci

Bilgi verilmesi üzerine Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemelerde, ele geçirilen etlerin bozulmuş, kokmuş ve kesinlikle tüketime uygun olmadığı tespit edildi.

İnsan sağlığını hiçe sayarak piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilen söz konusu etlere Akdeniz Belediyesi Zabıtası tarafından el konuldu. Halk sağlığını koruma amacıyla yürütülen işlemler sonucunda etler, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü onayıyla mevzuata uygun şekilde imha edildi.

