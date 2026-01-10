Mersin'de Yaklaşık 500 Kilogram Bozuk Et Ele Geçirildi

Mersin'de Yakaköy mevkiinde gerçekleştirilen denetimde yaklaşık 500 kilogram bozulmuş ve kokmuş et ele geçirildi, Akdeniz Belediyesi ve Tarım Müdürlüğü onayıyla imha edildi.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 10:14
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 10:14
Mersin'de Yaklaşık 500 Kilogram Bozuk Et Ele Geçirildi

Mersin'de Yaklaşık 500 Kilogram Bozuk Et Ele Geçirildi

Akdeniz Belediyesi ve ilgili kurumların ortak denetimi sonucu, halk sağlığını tehdit eden önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Denetim Noktası ve Bulgular

Akdeniz Belediyesi açıklamasına göre, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Yakaköy mevkiinde emniyet noktasında yapılan denetimlerde; sevk irsaliyesi bulunmayan ve hijyen kurallarına tamamen aykırı şartlarda taşındığı belirlenen yaklaşık 500 kilogram et ele geçirildi.

İnceleme ve İmha Süreci

Bilgi verilmesi üzerine Akdeniz Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Veteriner hekimler tarafından yapılan incelemelerde, ele geçirilen etlerin bozulmuş, kokmuş ve kesinlikle tüketime uygun olmadığı tespit edildi.

İnsan sağlığını hiçe sayarak piyasaya sürülmek istendiği değerlendirilen söz konusu etlere Akdeniz Belediyesi Zabıtası tarafından el konuldu. Halk sağlığını koruma amacıyla yürütülen işlemler sonucunda etler, Akdeniz İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü onayıyla mevzuata uygun şekilde imha edildi.

MERSİN'DE YAKLAŞIK 500 KİLOGRAM KOKMUŞ VE BOZULMUŞ ET ELE GEÇİRİLEREK İMHA EDİLDİ.

MERSİN'DE YAKLAŞIK 500 KİLOGRAM KOKMUŞ VE BOZULMUŞ ET ELE GEÇİRİLEREK İMHA EDİLDİ.

MERSİN'DE YAKLAŞIK 500 KİLOGRAM KOKMUŞ VE BOZULMUŞ ET ELE GEÇİRİLEREK İMHA EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana'da 19 yaşındaki genç 4 bin TL alacağı yüzünden öldürüldü
2
İzmir'de Altyapı İhmalinin Bedeli: Kazılan Yollar Yağmurla Çamur ve Çukurlara Döndü
3
Manavgat'ta Otomobil ile Motosiklet Çarpıştı: 1 Yaralı, Kaza Kamerada
4
Büyükçekmece TEM Otoyolu'nda Kaza: 5 Yaralı
5
İzmir'de İnsan Ticareti Operasyonu: 4 Tutuklama, 14 Kadın Kurtarıldı
6
Mersin'de Yaklaşık 500 Kilogram Bozuk Et Ele Geçirildi
7
Manavgat'ta Kaza Yapıp Kaçan Ehliyetsiz Sürücüye 57 bin 319 TL Ceza

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları