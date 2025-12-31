DOLAR
Mersin Erdemli'de 3 Katlı Evde Yangın: Alevler Pencereden Çıktı

Mersin Erdemli Kocahasanlı'da 3 katlı evin 3. katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü; inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 31.12.2025 19:56
Güncelleme Tarihi: 31.12.2025 20:16
Mersin Erdemli'de 3 katlı evin üst katında yangın

Olayın Detayları

Mersin'in Erdemli ilçesine bağlı Kocahasanlı Mahallesi Doktor Sokak'taki 3 katlı bir evin son katında yangın çıktı. Ev sahibi G.S.'ye ait evin 3. katındaki çocuk odası bölümünde, bilinmeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede yayıldı.

Yangının pencereden alevler olarak dışarı taştığını gören çevredekiler durumu yetkililere bildirdi. Haber verilmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve Soruşturma

Olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında maddi hasar meydana geldiği bildirildi.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili incelemeler sürüyor. Yetkililer yangının çıkış sebebinin belirlenmesine yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.

