Mersin Limanı'nda 280 Bin Pregabalin Etken Maddeli Sentetik Hap Ele Geçirildi

Mersin gümrük muhafaza ekiplerinin takipli çalışması sonucunda, yurtdışından gelerek yeniden yurtdışına sevk edilmek istenen 280 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik eczacı ürünü hap ele geçirildi.

Operasyon detayları

Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında hassas, titiz ve takipli çalışmalar yürüttü.

Bu çalışmalar neticesinde, Mersin Limanı'na gelen ve buradan tekrar yurtdışına gönderilmesi planlanan, geçici depolama alanında bulunan 50 koli içinde toplam 280 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik hap tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

MERSİN’DE GÜMRÜK MUHAFAZA EKİPLERİ TARAFINDAN YÜRÜTÜLEN TAKİPLİ ÇALIŞMALAR SONUCUNDA, YURTDIŞINDAN GELEREK YENİDEN YURTDIŞINA SEVK EDİLMEK İSTENİLEN 280 BİN SENTETİK HAP ELE GEÇİRİLDİ.