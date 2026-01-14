Mersin Limanı'nda 280 Bin Pregabalin Etken Maddeli Sentetik Hap Ele Geçirildi

Mersin Limanı'nda gümrük ekiplerinin takibi sonucu 50 koli içinde 280 bin pregabalin etken maddeli sentetik hap ele geçirildi; adli tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 14.01.2026 01:12
Güncelleme Tarihi: 14.01.2026 01:12
Mersin gümrük muhafaza ekiplerinin takipli çalışması sonucunda, yurtdışından gelerek yeniden yurtdışına sevk edilmek istenen 280 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik eczacı ürünü hap ele geçirildi.

Operasyon detayları

Mersin Valiliği’nden yapılan açıklamaya göre, Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekipleri, suç ve suçlularla mücadele kapsamında hassas, titiz ve takipli çalışmalar yürüttü.

Bu çalışmalar neticesinde, Mersin Limanı'na gelen ve buradan tekrar yurtdışına gönderilmesi planlanan, geçici depolama alanında bulunan 50 koli içinde toplam 280 bin adet pregabalin etken maddeli sentetik hap tespit edildi.

Olayla ilgili olarak Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli tahkikat başlatıldığı bildirildi.

