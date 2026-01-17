Mersin Merkezli Yasadışı Bahis Operasyonunda 15 Kişi Tutuklandı

Operasyon ve Yakalamalar

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, Mersin İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri internet üzerinden yasadışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Mersin merkezli olmak üzere Afyonkarahisar, Diyarbakır ve Gaziantep'te toplam 15 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 18 şüpheli gözaltına alındı.

Ele Geçirilenler

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 23 cep telefonu, 21 sim kart, 1 USB bellek, 2 bilgisayar, 22 banka kartı ile 66 bin TL nakit paraya el konuldu.

Adli Süreç

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 15i tutuklanırken, 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon, yasadışı bahisle mücadelede yürütülen çalışmalara ilişkin önemli bir adım olarak kaydedildi.

