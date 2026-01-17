Güngören'de 16 Yaşındaki Atlas'ın Ailesine Tehdit: Soruşturma Başlatıldı

Güngören'de 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın öldürülmesinin ardından ailesine gönderilen tehdit mesajları üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 17.01.2026 16:35
Güncelleme Tarihi: 17.01.2026 16:38
Güngören'de 16 Yaşındaki Atlas'ın Ailesine Tehdit: Soruşturma Başlatıldı

Güngören'de 16 yaşındaki Atlas'ın ailesine tehdit: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Güngören'de iki grup arasında çıkan tartışma sonucu 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından, acılı aileye tehdit mesajları gönderildiği ortaya çıktı.

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Soruşturma kapsamında Atlas Çağlayan (16)E.Ç. (15) tarafından sustalı olduğu belirtilen bıçakla öldürülmesi üzerinde çalışma yürütülüyor.

Soruşturmada yeni gelişme

Soruşturma devam ederken, ölen gencin ailesine yönelik tehdit mesajları gönderildiğinin belirlenmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi.

Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor ve yetkili birimler çalışmalarını sürdürüyor.

ATLAS ÇAĞLAYAN

ATLAS ÇAĞLAYAN

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli’de teşhis konulamayan hastalık: 18 yaşındaki Dilara Gezgin hayatını kaybetti
2
Kozan Ülkü Ocakları Orkun Özeller'e Parkta Konuşma İzni Vermedi
3
Eskişehir Sultandere'de Asayiş ve Trafik Denetimi: 502 Şahıs, 38 bin 610 TL Ceza
4
Mardin'de Karne Sevinci Yarıda Kaldı: Buz Kırıldı, İki Çocuk Hayatını Kaybetti
5
Manisa’da Aranan Şüpheliden A4 Kağıda Emdirilmiş 2 bin 500 İçimlik Uç Bonzai Ele Geçirildi
6
Hatay'da CHP mitinginde tütsü düştü: Yaşlı kadın yanma tehlikesi atlattı
7
Kayseri'de Erciyes'te Kış Lastiği Denetimi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları