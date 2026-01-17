Güngören'de 16 yaşındaki Atlas'ın ailesine tehdit: Soruşturma başlatıldı

İstanbul Güngören'de iki grup arasında çıkan tartışma sonucu 16 yaşındaki Atlas Çağlayan'ın bıçaklanarak hayatını kaybetmesinin ardından, acılı aileye tehdit mesajları gönderildiği ortaya çıktı.

Olay, 14 Ocak günü saat 20.20 sıralarında Güngören Mehmet Nesih Özmen Mahallesi Emek Sokak'ta meydana geldi. İddialara göre, bir kafeden çıktıktan sonra 'yan bakma' nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede bıçaklı kavgaya dönüştü. Soruşturma kapsamında Atlas Çağlayan (16)'ı E.Ç. (15) tarafından sustalı olduğu belirtilen bıçakla öldürülmesi üzerinde çalışma yürütülüyor.

Soruşturmada yeni gelişme

Soruşturma devam ederken, ölen gencin ailesine yönelik tehdit mesajları gönderildiğinin belirlenmesi üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı resen soruşturma başlattı. Başsavcılık, şüphelilerin tespit edilip yakalanmasına yönelik olarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verdi.

Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor ve yetkili birimler çalışmalarını sürdürüyor.

ATLAS ÇAĞLAYAN