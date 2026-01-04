Mersin Tarsus'ta Otoyol Köprüsünden Düşen Araç: 2 Ölü, 3 Yaralı

DOLAR
Mersin Tarsus'ta otoyol köprüsünden düşen hafif ticari araçta 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı; olayla ilgili inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:17
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:17
Kaza ve İlk Müdahale

Mersin’in Tarsus ilçesinde, Adana-Pozantı otoyol istikameti Karayayla Mahallesi mevkiinde bir hafif ticari aracın otoyol köprüsünden düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

İddialara göre, Hacı Mehmet Sünbül ve Mehmet Hüseyin Sünbül (30) yönetimindeki 80 DJ 224 plakalı hafif ticari araç, uzman çavuş oğlunu karşılamak üzere Osmaniye’nin Düziçi ilçesinden Çukurova Havalimanı'na gitmek üzere yola çıktı. Otoyolda Tarsus Karayayla Mahallesi'ne gelindiği sırada sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak köprüden düştü.

Can Kaybı ve Yaralılar

Olay yerine sevk edilen sağlık, jandarma ve itfaiye ekiplerinin müdahalesinde, yolcu konumundaki baba Hacı Mehnet Sünbül (56)'ün olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada gelin Handenur Nur (31) ile sürücü Hacı Hüseyin, Zehra Sünbül (7) ve uzman çavuşun nişanlısı Fatmanur Körnüş yaralandı.

Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Handenur Sünbül yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Diğer üç yaralı ise Tarsus ve Adana devlet hastanelerine sevk edilerek tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

