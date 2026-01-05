Merter D-100'de Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

İddiaya göre emniyet şeridine giren otomobille çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi

Kaza, dün 23.30 sıralarında Güngören Merter D-100 karayolu İncirli istikametinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sağ şeritte seyir halinde olan kimliği öğrenilemeyen motosiklet sürücüsü, emniyet şeridine girmeye çalışan bir otomobil ile çarpıştı. Otomobilin aynasına çarpan motosikletli yere düştü ve bariyerlere çarparak olay yerinde hayatını kaybetti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı; kazanın oluş şekli ve sorumluluk iddiaları yetkili birimlerce araştırılıyor.

