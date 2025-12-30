Meteoroloji Uyarısı Doğrulandı: İstanbul'da Kar Yağışı Başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Uyarısı Sonrası İstanbul'da Kar Başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün daha önce yaptığı uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı. Şehir genelinde ince taneli karla başlayan yağış, bazı semtlerde etkisini artırdı.

Gözlemler ve etkiler

Sabah saatlerinden itibaren hissedilen soğuk havayla birlikte başlayan yağış, yollarda ve parklarda beyaz örtü oluşturmaya başladı. Vatandaşlar ve sürücüler, Meteoroloji'nin uyarılarını dikkate alarak tedbirli olmaya çağrıldı.

Yetkililerden uyarı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün paylaştığı uyarılar doğrultusunda yetkililer, gün boyunca hava koşullarına dikkat edilmesini ve gereksiz seyahatlerden kaçınılmasını önerdi.

