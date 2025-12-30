DOLAR
Samsun’da DEAŞ Şüphelisi Suriye Uyruklu M.A. Tutuklandı

Samsun'da jandarma operasyonunda DEAŞ üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu M.A. (23) yakalandı, mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Yayın Tarihi: 30.12.2025 16:25
Güncelleme Tarihi: 30.12.2025 16:25
Operasyon ve gözaltı

Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler üzerine İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu M.A. (23) yakalanarak gözaltına alındı.

Savcılık ve mahkeme süreci

Soruşturmada, şüphelinin Suriye'de ve Türkiye'de DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü iddia edildi. M.A., Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

