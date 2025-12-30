Samsun’da DEAŞ Şüphelisi Suriye Uyruklu M.A. Tutuklandı
Operasyon ve gözaltı
Samsun İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, istihbari bilgiler üzerine İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde bulunan bir adrese operasyon düzenledi.
Düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütü üyesi olduğu iddia edilen Suriye uyruklu M.A. (23) yakalanarak gözaltına alındı.
Savcılık ve mahkeme süreci
Soruşturmada, şüphelinin Suriye'de ve Türkiye'de DEAŞ adına faaliyet yürüttüğü iddia edildi. M.A., Samsun Adliyesine sevk edildi ve çıkarıldığı nöbetçi mahkemece "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
SURİYE UYRUKLU M.A.(23) ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI.