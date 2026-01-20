Mihriban cinayetinde kan donduran itiraf: "Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm"

İzmir'in Bornova ilçesinde kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın ormanlık alanda gömülü cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan zanlı F.İ. (26)'nin ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, ifadesinde panikleyip genç kızın ağzını kapattığını, "Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm" dedi.

Soruşturma ve gözaltılar

Bornova Ümit Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası yakınlarının ihbarı üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları ve teknik takip sonucu olayla bağlantılı olduğu belirlenen F.İ. ile yardım ve yataklık şüphesi bulunan dört kişi gözaltına alındı. Zanlının gösterdiği yer sonucunda Mihriban Yılmaz'ın cenazesi Pınarbaşı mevkisindeki ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

Zanlının ifadesi

Emniyetteki ifadesinde olay gününü anlatan F.İ., Mihriban Yılmaz ile otomobil içinde tartıştıklarını, genç kızın kendisini tehdit etmesi üzerine paniklediğini iddia etti. Zanlı ifadesinde, "Telefonu almaya çalıştım, vermedi ve otomobilden inmeye çalıştı. Ağabeylerinin beni öldüreceğini söyleyerek tehdit edince iyice panikledim ve düşünce yetimi kaybettim. Niyetim zarar vermek değildi, sadece yaşayacağım sorunlardan dolayı inmesine engel olmaya çalıştım. Bu sırada bir elimle kendime çektim, diğeriyle bağırmasın diye ağzını kapattım" dedi.

Zanlı, genç kızın bir süre sonra bayıldığını, otomobilden düştüklerini ve ilk yardım uyguladığı halde kurtaramadığını savundu. Olayın şokuyla cansız bedeni kamyonetin arka koltuğuna koyup Pınarbaşı'ndaki ormanlık alana götürdüğünü söyleyerek, "Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm" ifadelerini kullandı.

Eski dosya yeniden açıldı: İddialar Naile Büşra Sarıgül dosyasına bağlandı

Soruşturma derinleştikçe, F.İ.'nin 2023 yılında Manisa'da bir fabrikada yüksekten düşerek hayatını kaybeden Naile Büşra Sarıgül (23) dosyasıyla bağlantısı tespit edildi. Sarıgül'ün tırnaklarında zanlıya ait DNA örneklerine rastlanması ve aile içi yazışmalardaki ifadeler üzerine dosya yeniden açıldı.

İzmir'deki soruşturma kapsamında F.İ., Mihriban Yılmaz cinayetinin yanı sıra Naile Büşra Sarıgül'e yönelik "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Tasarlayarak öldürme" suçlamalarıyla da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

