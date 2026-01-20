Mihriban cinayetinde kan donduran itiraf: "Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm"

İzmir Bornova'da Mihriban Yılmaz'ı ormana gömdüğünü itiraf eden zanlı F.İ., panikleyip ağzını kapattığını söyledi; zanlı Naile Büşra Sarıgül dosyasıyla da ilişkilendirildi.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 16:41
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 16:41
Mihriban cinayetinde kan donduran itiraf: "Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm"

Mihriban cinayetinde kan donduran itiraf: "Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm"

İzmir'in Bornova ilçesinde kayıp olarak aranan 25 yaşındaki Mihriban Yılmaz'ın ormanlık alanda gömülü cesedinin bulunmasının ardından gözaltına alınan zanlı F.İ. (26)'nin ifadesi ortaya çıktı. Zanlı, ifadesinde panikleyip genç kızın ağzını kapattığını, "Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm" dedi.

Soruşturma ve gözaltılar

Bornova Ümit Mahallesi'nde yaşanan olay sonrası yakınlarının ihbarı üzerine İzmir Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı soruşturma başlattı. Güvenlik kameraları ve teknik takip sonucu olayla bağlantılı olduğu belirlenen F.İ. ile yardım ve yataklık şüphesi bulunan dört kişi gözaltına alındı. Zanlının gösterdiği yer sonucunda Mihriban Yılmaz'ın cenazesi Pınarbaşı mevkisindeki ormanlık alanda gömülü halde bulundu.

Zanlının ifadesi

Emniyetteki ifadesinde olay gününü anlatan F.İ., Mihriban Yılmaz ile otomobil içinde tartıştıklarını, genç kızın kendisini tehdit etmesi üzerine paniklediğini iddia etti. Zanlı ifadesinde, "Telefonu almaya çalıştım, vermedi ve otomobilden inmeye çalıştı. Ağabeylerinin beni öldüreceğini söyleyerek tehdit edince iyice panikledim ve düşünce yetimi kaybettim. Niyetim zarar vermek değildi, sadece yaşayacağım sorunlardan dolayı inmesine engel olmaya çalıştım. Bu sırada bir elimle kendime çektim, diğeriyle bağırmasın diye ağzını kapattım" dedi.

Zanlı, genç kızın bir süre sonra bayıldığını, otomobilden düştüklerini ve ilk yardım uyguladığı halde kurtaramadığını savundu. Olayın şokuyla cansız bedeni kamyonetin arka koltuğuna koyup Pınarbaşı'ndaki ormanlık alana götürdüğünü söyleyerek, "Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm" ifadelerini kullandı.

Eski dosya yeniden açıldı: İddialar Naile Büşra Sarıgül dosyasına bağlandı

Soruşturma derinleştikçe, F.İ.'nin 2023 yılında Manisa'da bir fabrikada yüksekten düşerek hayatını kaybeden Naile Büşra Sarıgül (23) dosyasıyla bağlantısı tespit edildi. Sarıgül'ün tırnaklarında zanlıya ait DNA örneklerine rastlanması ve aile içi yazışmalardaki ifadeler üzerine dosya yeniden açıldı.

İzmir'deki soruşturma kapsamında F.İ., Mihriban Yılmaz cinayetinin yanı sıra Naile Büşra Sarıgül'e yönelik "Nitelikli cinsel saldırı" ve "Tasarlayarak öldürme" suçlamalarıyla da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mihriban cinayetinde kan donduran ifade: "Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm"

Mihriban cinayetinde kan donduran ifade: "Öldüğünü anlayınca ormana gömdüm"

Yazar
EDİTÖR

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalya'da Drift Paylaşımı Yapan Sürücüye Ceza ve 2 Ay Ehliyet Kısıtlaması
2
Kovancılar'da Karla Kaplı Yolda Şarampole Düşen Pikap Kurtarıldı
3
Muğla'da FETÖ firarisi A.E. Seydikemer'de yakalandı
4
Tunceli'de Suça Geçit Yok: Kaçak Avcılara 165 bin 317 TL Ceza, E.D. Tutuklandı
5
Yanmış Araçta Ölü Bulunan Müteahhit Burak Odabaş Artvin'de Uğurlandı
6
Denizli'de Umre Dönüşü: Ali Işık Çardak Devlet Hastanesi'nde Vefat Etti
7
AFAD'tan Ula'da keçi kurtarma operasyonu

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları