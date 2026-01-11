Minneapolis'te binlerce kişi ICE'i protesto etti: Renee Good için sokaklar

Minneapolis'te on binlerce kişi, ICE ajanlarının öldürdüğü Renee Good için sokaklara döküldü; gösteriler Philadelphia ve New York'a yayıldı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 11:48
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 11:54
Renee Good'un ölümü sonrası tepkiler ülke geneline yayıldı

ABD'nin Minnesota eyaletine bağlı Minneapolis kentinde on binlerce kişi, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) ajanlarının öldürdüğü Renee Good için sokaklara döküldü.

Çarşamba günü yaşanan olayın ardından düzenlenen gösterilerde katılımcılar, soğuk ve şiddetli rüzgara rağmen Good'un aracına ateş açıldığı sokağa yürüdü. Göstericiler sık sık Good'un adını haykırdı ve "ICE defol", "Adalet yoksa barış da yok", "ICE'i kaldırın" gibi sloganlar attı.

Gösteriye katılan 30 yaşındaki Ellison Montgomery, "Çok öfkeliyim, tamamen kalbim kırık ve yıkılmış hissediyorum; sonra sadece daha iyi bir şeyler olmasını umup beklemekten başka bir şey kalmıyor" dedi.

Olayın yankıları Minneapolis ile sınırlı kalmadı; Pensilvanya eyaletindeki Philadelphia ve New York şehirlerinde de gösteriler düzenlendi. Philadelphia'daki protestoda katılımcılar "ICE defolmalı" ve "Faşist ABD’ye hayır" sloganları attı; New York'ta da ICE aleyhine pankartlar taşındı.

Gösteriler, federal göç politikalarına yönelik geniş çaplı bir tepki ve kamuoyunda artan soru işaretlerini temsil ediyor.

