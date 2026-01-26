Mudanya'da 17 yaşındaki Efe Akpınar metan gazından hayatını kaybetti

Mudanya'da babasını kurtarmaya çalışırken kuyuda metan gazından zehirlenen 17 yaşındaki Efe Akpınar, düzenlenen cenaze töreniyle uğurlandı.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 17:23
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 17:53
Babası için girdiği kuyuya metan gazı doldu; genç kurtarılamadı

Bursa'nın Mudanya ilçesinde yaşanan olayda, 17 yaşındaki Efe Akpınar babasını kurtarmak isterken hayatını kaybetti. Olay, Halitpaşa Mahallesi Kumyaka yolu üzerindeki bağ evinde dün meydana geldi.

Bağ evinde bulunan su kuyusunda fenalaşan Seçkin Akpınar'ı çıkarmak için kuyunun içine giren oğlu Efe, kuyuda bulunan metan gazından zehirlenerek bilinç kaybı yaşadı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kuyudan çıkarılan Efe, Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak burada yaşamını yitirdi.

Efe Akpınar'ın cenazesi, Halitpaşa Mahallesi'ndeki Yeni Camii'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Mudanya Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenaze törenine Akpınar ailesi ve yakınlarının yanı sıra Efe'yi sevenler, çok sayıda vatandaş, ilçe siyasi parti başkanları ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Acılı aileyi yalnız bırakmayan kalabalık, gözyaşları arasında evin tek çocuğu olan genç Efe'ye veda etti.

