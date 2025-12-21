DOLAR
Mudanya'da Yılbaşı Öncesi Huzur Denetimleri Artırıldı

Mudanya'da polis ekipleri yılbaşı öncesi asayiş ve trafik denetimlerini yoğunlaştırdı; 104 kişi sorgulandı, 1 aranan yakalandı, 37 bin 354 TL ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 21.12.2025 14:23
Güncelleme Tarihi: 21.12.2025 14:31
Mudanya'da Yılbaşı Öncesi Huzur Denetimleri Artırıldı

Mudanya'da yılbaşı öncesi huzur denetimleri yoğunlaştırıldı

Mudanya ilçesinde, yılbaşı öncesi vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla polis ekipleri tarafından sabah saatlerinde kapsamlı asayiş ve trafik denetimleri gerçekleştirildi.

Denetimlerin kapsamı ve bulgular

Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde yürütülen uygulamalarda, araç sürücülerinin kimlik ve evrak kontrolleri yapıldı; sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulunuldu. Denetimlerin ilçe genelinde gün boyunca farklı noktalarda sürdürüleceği bildirildi.

Uygulamalar kapsamında 104 şahıs sorgulanırken, bunlardan 7'sinin yabancı uyruklu olduğu tespit edildi. Denetimler sırasında aranan 1 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Trafik yönünden yapılan kontrollerde 20 araç incelendi; ehliyetsiz olduğu belirlenen 1 motosiklet sürücüsü yakalanarak trafikten men edildi. Kural ihlali yaptığı belirlenen sürücülere toplam 37 bin 354 TL idari para cezası uygulandı.

Katılan birimler ve devam eden uygulamalar

Denetimlere, Mudanya İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube, Güvenlik Şube, Terörle Mücadele (TEM), Yunus ekipleri ve Motorize Trafik Polisi katıldı. Yetkililer, yılbaşı süresince vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerin aralıksız devam edeceğini ifade etti.

