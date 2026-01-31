Mudurnu'da kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sürücüsünün kontrolü kaybettiği kamyon şarampole devrildi, yolcu Salih A. yaralandı; jandarma kazayı inceliyor.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 00:45
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 00:52
Mudurnu'da kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Mudurnu'da kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyon şarampole devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza detayları

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti karayolu Karacakaya yol ayrımında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mudurnu’dan Taşkesti istikametine seyir halinde olan Murat D. idaresindeki 14 BN 514 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, kamyonda yolcu olarak bulunan Salih A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Salih A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KAMYON ŞARAMPOLE...

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KAMYON ŞARAMPOLE DEVRİLDİ. KAZADA BİR YOLCU YARALANDI.

BOLU’NUN MUDURNU İLÇESİNDE SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETMESİ SONUCU KAMYON ŞARAMPOLE...

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir'de Sel: Bornova'da Otomobil Gemi Gibi İlerledi
2
Malatya'da Uyuşturucu Operasyonu: 1.404 Sentetik Ecza ve Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi
3
Şırnak Beytüşşebap'ta Kardan Mahsur Kalan Hastayı Jandarma Helikopteri Kurtardı
4
Kütahya'da 4 Hırsızlık Olayının Şüphelisi Yakalandı
5
Dalaman'da Bisiklet Kazası: 9 Yaşındaki Birkan Çillimoğlu Hayatını Kaybetti
6
Aksaray'da 3 Yıldır Aranan Şahıs Tutuklandı: 48 Suç Dosyası, 17 Yıl 7 Ay Hapis
7
Hakkari'de 28 kilo 600 gram metamfetamin ele geçirildi — 3 gözaltı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları