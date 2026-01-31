Mudurnu'da kamyon şarampole devrildi: 1 yaralı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bir kamyon şarampole devrildi, kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza detayları

Kaza, Mudurnu ilçesine bağlı Taşkesti karayolu Karacakaya yol ayrımında akşam saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mudurnu’dan Taşkesti istikametine seyir halinde olan Murat D. idaresindeki 14 BN 514 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

Kazada, kamyonda yolcu olarak bulunan Salih A. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı Salih A., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Soruşturma

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

