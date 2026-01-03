Muğla Büyükşehir İtfaiyesi 2025'te 4 bin 811 Olayla Vatandaşa Müdahale Etti

Muğla Büyükşehir İtfaiyesi 2025'te 4 bin 811 olaya müdahale etti

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2025 yılında vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak için yoğun bir faaliyet yılı geride bıraktı. Kurum, yıl boyunca çok sayıda yangın ve kurtarma operasyonuna hızlı müdahale ederek bölge halkının yanında oldu.

İstatistikler

2025 yılında itfaiye ekipleri toplam 4 bin 811 olaya müdahale etti. Bu müdahalelerin başlıcaları arasında 2 bin 165 ot, anız ve orman yangını; 586 trafik kazası-kurtarma; 751 hayvan kurtarma; 246 su baskını; 125 işyeri yangını; 380 konut yangını; 278 araç yangını ve 349 diğer itfai olaylar yer aldı.

Teşkilat ve kapasite

Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 13 ilçede konuşlandırdığı 40 istasyon, 160 araç ve 521 personel ile 7/24 görev yapıyor. Ekipler; yangın, trafik kazası, sel, deprem ve benzeri doğal afetlere karşı müdahale kapasitesini artırmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Eğitim ve denetimler

İtfaiye ekipleri sadece müdahaleyle sınırlı kalmayıp aynı zamanda toplumsal bilinçlendirme ve denetim faaliyetleri de yürüttü. 2025'te 63 bin 546 vatandaşa temel yangın güvenliği eğitimi verilirken, 3 bin 401 işletme yangın güvenliği önlemleri ve baca temizliği açısından denetlendi.

Başkan Aras'ın açıklamaları

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, konuyla ilgili olarak şunları söyledi: "Muğla’mızın 13 ilçesinde, coğrafi yapısı ve risk haritası dikkate alınarak birçok noktada konuşlandırdığımız itfaiye teşkilatımızı her geçen gün daha da güçlendiriyoruz. Hem personel kapasitemizi artırıyor hem de son teknolojiye sahip araç ile ekipman ve cihazlarla itfaiyemizi donatarak yangınlara, trafik kazalarına, sel, deprem ve benzeri doğal afetlere karşı daha hızlı ve etkili müdahale edebilme kabiliyeti kazandırıyoruz. Bunun ilk adımını da filomuzu güçlendirmek için alacağımız 64 itfaiye aracı ve 8 itfaiye arazözü ile atıyoruz".

Başkan Aras ayrıca şunları vurguladı: "Özellikle yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı hazırlıklarımızı yıl boyunca titizlikle sürdürüyor, erken müdahalenin önemini esas alarak altyapı yatırımlarımıza aralıksız devam ediyoruz. Amacımız; can ve mal kaybını en aza indirmek, vatandaşlarımızın kendilerini her şartta güvende hissetmelerini sağlamaktır".

Vefa ve kararlılık

Aras, itfaiye personelinin fedakârlığını şöyle özetledi: "7 gün 24 saat esasına göre görev yapan, gece gündüz demeden büyük bir fedakârlıkla çalışan itfaiye personelimiz, sadece yangınlarda değil; her türlü afette, kazada ve zor durumda vatandaşlarımızın yanında olmaktadır. Başta orman yangınları olmak üzere, zorlu şartlarda hayatlarını riske atarak mücadele eden tüm itfaiye ekiplerimize emekleri ve özverileri için gönülden teşekkür ediyorum." Muğla Büyükşehir Belediyesi, güçlü itfaiye teşkilatı anlayışıyla çalışmaları kararlılıkla sürdürecek ve şehri afetlere karşı daha dirençli hale getirmeyi hedefleyecek.

