Muğla'da 67 şahıs gözaltına alındı — Jandarma Haftalık Operasyonu

Muğla'da 67 şahıs gözaltına alındı

Jandarma 19-25 Ocak 2026 döneminde sıkı denetim yürüttü

Muğla İl Jandarma Komutanlığı, 19-25 Ocak 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği denetim ve operasyonlarda suç şebekelerine ve aranan şahıslara yönelik kapsamlı çalışmalar yaptı. Yapılan devriye ve kontroller sonucu il genelinde huzur ve güvenin sağlanmasına yönelik önemli adımlar atıldı.

Bir haftalık çalışma kapsamında 2 bin 911 devriye faaliyeti icra edildi. Bu süreçte 26 bin 772 şahıs sorgulandı ve 2 bin 336 araç kontrol edildi. Ekiplerin titiz çalışması sonucunda asayiş suçlarında da belirgin bir düşüş kaydedildi.

Yakalamalar ve adli süreç

Gerçekleştirilen kimlik kontrolleri ve operasyonlar sonucunda, farklı suçlardan arandığı tespit edilen toplam 67 şahıs yakalanarak adalete teslim edildi. Yakalanan şahıslar adli makamlara sevk edilirken çıkarılan 67 şahıstan 22’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Jandarma yetkilileri, sürdürülen denetimlerin kararlılıkla devam edeceğini ve halkın güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmaların aralıksız süreceğini bildirdi.

