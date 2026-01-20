Muğla'da 'Devlet Büyüklerine Hakaret' Operasyonu: 6 Gözaltı

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, sosyal medya hesabı 'Sakaraltı-Sakarüstü' hakkında başlattığı "devlet büyüklerine hakaret" soruşturması kapsamında geniş çaplı bir operasyon yürütüldü. Operasyonda, aynı zamanda yerel internet haber gazeteciliği yapan 6 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyon Detayları

Cumhuriyet Savcılığı talimatıyla yapılan baskınlarda, Marmaris'te R.K.K.'ye ait yerel internet haber sitesinin bürosunda arama yapıldı ve bazı dokümanlarla dijital verilere el koyuldu. Ayrıca Seydikemer ilçesindeki bir konuta da operasyon düzenlendi.

Gözaltına alınanların isimleri P.B., C.D., R.K.K., S.K., S.Ü.Ö. ve S.C. olarak açıklandı. Operasyonun genişletilerek sürdüğü, Bodrum ilçesinde 6 şüphelinin daha yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Soruşturma ve Suçlamalar

Soruşturma dosyasına yansıyan bilgilere göre, operasyon öncesinde söz konusu sosyal medya hesabını yöneten kişilerin daha önce yaptıkları çok sayıda paylaşımı sildikleri tespit edildi; bu durum dosya kapsamında değerlendiriliyor. Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.

Edinilen bilgilere göre, şüphelilerin HTS kayıtları ve telefon trafikleri inceleniyor; telefon ve bilgisayarlarına el konuldu ve konutları ile iş yerlerinde arama ve el koyma işlemleri yürütülüyor.

Gözaltı kapsamındaki suçlamalar arasında Hakaret (TCK 125/1), kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak (TCK 136/1), Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret (TCK 125/1-2, 125/3-A), özel hayatın gizliliğini ihlal (TCK 134/1), halka yanıltıcı bilgiyi alenen yayma (TCK 217/A) ve Cumhurbaşkanına hakaret (TCK 299/1) suçlamaları yer alıyor.

Yetkililer, operasyonun ve delil toplama çalışmalarının sürdüğünü, soruşturmanın çok yönlü şekilde devam ettiğini bildirdi.

