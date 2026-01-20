Muğla'da FETÖ firarisi A.E. Seydikemer'de yakalandı

Muğla'da hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası bulunan FETÖ firarisi A.E. Seydikemer'de yakalandı ve cezaevine teslim edildi.

Operasyon ve gözaltı süreci

Muğla'da FETÖ silahlı terör örgütüne yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari A.E. Seydikemer ilçesinde yakalanarak adli işlemler sonrası cezaevine teslim edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şube Müdürlüğü ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen müşterek operasyonda,

Muğla Ağır Ceza Mahkemesi İlamat Masasınca hakkında "FETÖ Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma" suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.E. yakalandı.

Gözaltına alınan A.E., emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edildi ve çıkarıldığı işlemler sonrasında cezaevine teslim edildi.

