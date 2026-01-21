Kastamonu’da Uyuşturucu Operasyonu: 4 Tutuklama
Jandarma ekipleri 19 şüpheliyi gözaltına aldı
Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda 19 şüpheliye yönelik eş zamanlı bir operasyon düzenlendi.
Operasyonda ele geçirilenler: 416 gram metamfetamin, 45 gram kubar esrar, 3 gram kenevir tohumu, 940 gram sentetik kannabinoid katkılı tütün, 54 gram sentetik kannabinoid ham maddesi, 22 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 2 adet hassas terazi, 88 bin 100 TL nakit para, 3 adet tabanca, 97 adet tabanca mermisi, 3 adet av tüfeği ve 28 adet cep telefonu.
Operasyon kapsamında 19 şüpheli jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.S., T.B., Ş.S. ve O.B.Ö. tutuklandı.
