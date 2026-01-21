Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza Tepealtı mevkiinde gerçekleşti

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Tepealtı mevkiinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Elde edilen bilgilere göre, Çarşamba istikametinden Salıpazarı yönüne seyir halindeki, sürücü İ.C. idaresindeki AGL 539 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü İ.C. ile araçta bulunan F.C. ve K.Ö. yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye, araçta sıkışan yaralıları ekiplerin çalışmasıyla çıkardı.

Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

SAMSUN’UN SALIPAZARI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANAN ARAÇTA 3 KİŞİ YARALANDI.