Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Samsun Salıpazarı'da Tepealtı mevkiinde AGL 539 plakalı otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu üç kişi yaralandı; yaralılar Çarşamba Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 19:52
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 19:55
Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Samsun'da otomobil şarampole yuvarlandı: 3 yaralı

Kaza Tepealtı mevkiinde gerçekleşti

Samsun'un Salıpazarı ilçesinde, Tepealtı mevkiinde bir otomobilin şarampole yuvarlanması sonucu 3 kişi yaralandı.

Elde edilen bilgilere göre, Çarşamba istikametinden Salıpazarı yönüne seyir halindeki, sürücü İ.C. idaresindeki AGL 539 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.

Kazada sürücü İ.C. ile araçta bulunan F.C. ve K.Ö. yaralandı. Olay yerine sevk edilen jandarma, sağlık ekipleri ve itfaiye, araçta sıkışan yaralıları ekiplerin çalışmasıyla çıkardı.

Yaralılar ambulanslarla Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Hastaneden edinilen bilgiye göre, yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili olarak jandarma ekipleri tarafından inceleme başlatıldı.

SAMSUN’UN SALIPAZARI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANAN ARAÇTA 3 KİŞİ...

SAMSUN’UN SALIPAZARI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANAN ARAÇTA 3 KİŞİ YARALANDI.

SAMSUN’UN SALIPAZARI İLÇESİNDE KONTROLDEN ÇIKARAK ŞARAMPOLE YUVARLANAN ARAÇTA 3 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Sakarya TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 19 Yaralı
2
Jandarma Kaçakçılığa Geçit Vermedi: Sakarya'da 4 İlçede 6 Gözaltı
3
Malatya'da Velioğlu ve Meral İş Hanı Davalarında Hüküm: 13 Yıl 9 Ay ve 11 Yıl 1 Ay 10 Gün
4
Samsun Çarşamba'da Kaçak Sigara ve Tütün Operasyonu: 280 Bin Makaron, 130 Kg Tütün Ele Geçirildi
5
Ağrı'da 110 Köy Yolu Kar ve Tipi Nedeniyle Kapandı — İl Özel İdaresi Seferber
6
Lüleburgaz’da 'Savcı' Yalanıyla Milyonluk Altın Vurgunu: 3 Tutuklama

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları