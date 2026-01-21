Sakarya TEM Otoyolu'nda Zincirleme Kaza: 1 Ölü, 19 Yaralı

Sapanca Uzunkum mevkiinde yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobilin karıştığı kazada 1 kişi öldü, 19 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 21.01.2026 19:53
Güncelleme Tarihi: 21.01.2026 20:07
Kaza Detayları

TEM Otoyolu'nun Sakarya geçişi Sapanca ilçesi Ankara istikameti Uzunkum mevkiinde zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazaya yolcu otobüsü, hafriyat kamyonu ve iki otomobil karıştı.

Kazada 1 kişi yaşamını yitirdi, 3'ü ağır olmak üzere toplam 19 kişi yaralandı. Yaralılardan 3'ünün çocuk olduğu öğrenildi.

Müdahale ve Ulaşım

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otoyolun Ankara yönü ulaşıma kapatıldı. Ekiplerin araçları kaldırma ve yol temizleme çalışmaları sürüyor.

Soruşturma

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

