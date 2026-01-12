Muğla'da Jandarma Denetimi: 91 Kişi Yakalandı, 27 Tutuklandı

Operasyon Özeti

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5-11 Ocak tarihleri arasında yürütülen yoğun denetimlerde, çeşitli suçlardan araması bulunan 91 kişi yakalandı; yakalananlardan 27 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetim Detayları

Ekipler il genelinde kapsamlı güvenlik tedbirleri uyguladı. Bu kapsamda 2 bin 925 devriye faaliyeti icra edilirken, toplam 26 bin 905 şahıs ve 2 bin 169 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde suç dağılımı ise şu şekilde kaydedildi: dolandırıcılık suçundan 6, hırsızlık suçundan 7, kaçakçılık suçundan 2, uyuşturucu madde suçundan 6 ve diğer suçlar kapsamında 70 kişi olmak üzere toplam 91 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

JASAT'ın Çalışmaları

Öte yandan, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yakalama kararı bulunan 8 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen bu şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın eş zamanlı denetimleri, kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik kararlı çalışmaların bir parçası olarak gösterildi.

MUĞLA İL JANDARMA KOMUTANLIĞI TARAFINDAN 5-11 OCAK TARİHLERİ ARASINDA YÜRÜTÜLEN DENETİMLERDE ÇEŞİTLİ SUÇLARDAN ARAMASI BULUNAN 91 KİŞİ YAKALANIRKEN, 27 KİŞİ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ.