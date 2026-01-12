Muğla'da Jandarma Denetimi: 91 Kişi Yakalandı, 27 Tutuklandı

Muğla İl Jandarma'nın 5-11 Ocak denetimlerinde 91 kişi yakalandı, 27'si tutuklandı; 2 bin 925 devriye, 26 bin 905 kişi ve 2 bin 169 araç kontrol edildi.

Yayın Tarihi: 12.01.2026 15:01
Güncelleme Tarihi: 12.01.2026 15:01
Operasyon Özeti

Muğla İl Jandarma Komutanlığı tarafından 5-11 Ocak tarihleri arasında yürütülen yoğun denetimlerde, çeşitli suçlardan araması bulunan 91 kişi yakalandı; yakalananlardan 27 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Denetim Detayları

Ekipler il genelinde kapsamlı güvenlik tedbirleri uyguladı. Bu kapsamda 2 bin 925 devriye faaliyeti icra edilirken, toplam 26 bin 905 şahıs ve 2 bin 169 araç kontrol edildi.

Yapılan kontrollerde suç dağılımı ise şu şekilde kaydedildi: dolandırıcılık suçundan 6, hırsızlık suçundan 7, kaçakçılık suçundan 2, uyuşturucu madde suçundan 6 ve diğer suçlar kapsamında 70 kişi olmak üzere toplam 91 şahıs yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 27'si tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

JASAT'ın Çalışmaları

Öte yandan, Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, yakalama kararı bulunan 8 şahıs yakalandı. Adli makamlara sevk edilen bu şüphelilerden 6'sı tutuklandı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'nın eş zamanlı denetimleri, kamu güvenliğinin sağlanmasına yönelik kararlı çalışmaların bir parçası olarak gösterildi.

Selin Karaca

2 yıllık parlamento muhabirliği deneyimi var. Ankara kulislerine hakim, meclis gündemini ve parti genel merkezlerindeki hareketliliği anlık olarak sisteme giren kıdemli bir editör. Resmi dil ve protokol haberciliği konusunda uzmandır.

