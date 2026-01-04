DOLAR
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 12 Ayda 458 Tutuklu

Muğla'da 12 aylık uyuşturucu operasyonlarında 2.676 gözaltı, 458 tutuklama; çok sayıda uyuşturucu ve ekipman ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 17:53
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 17:53
Muğla'da Uyuşturucu Operasyonları: 12 Ayda 458 Tutuklu

Muğla'da 12 Ayda Uyuşturucu Operasyonları: 458 Kişi Tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Muğla genelinde 12 aylık sürede gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında 458 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

2025 Yılı Uyuşturucu ile Mücadele Çalışmaları

Muğla Emniyet Müdürlüğü’nün 2025 yılında uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında çok sayıda operasyon gerçekleştirildi. Kaçakçılık ve Organize Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda 2 bin 676 kişi gözaltına alındı.

Ele Geçirilen Uyuşturucular ve Malzemeler

Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 42 kilo 713 gram esrar, 14 kilo 769 gram Skunk maddesi, 5 kilo 386 gram kokain, 3 kilo 946 gram metamfetamin, 1 kilo 829 gram bonzai, 52 gram eroin, 58 bin 478 adet sentetik ecza, 139 adet Ecstasy, 945 kök kenevir ve 67 adet hassa terazi yer aldı.

Düzenlenen operasyonlarda toplam 2 bin 676 kişi gözaltına alınırken, bunlardan 458’i tutuklandı ve 125 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

