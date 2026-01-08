Muğla Milas'ta Fırtına Milyonluk Tekneyi Karaya Sürükledi

Kıyıda demirli tekneler fırtınanın etkisiyle hasar aldı

Muğla’nın Milas ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, kıyıda demirli milyonluk yelkenli tekneyi karaya sürükledi.

Fırtına denizde ve kıyı kesimlerinde zarara yol açtı. Kıyıya yakın noktada demirli ve bağlı durumda bulunan, değeri milyonluk bir yelkenli tekne, şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle yan yatarak sürüklendi ve karaya vurdu.

Güllük’te kıyıya yakın bölgelerde demirli olan diğer tekneler de olumsuz hava şartlarına yenik düştü. Sert rüzgar nedeniyle bağlama halatları zorlanan bazı tekneler yerlerinden koparak sürüklendi, bazıları ise kıyıya oturarak hasar gördü.

Yetkililer, fırtına süresince denize açılmanın risk oluşturduğunu belirterek tekne sahiplerine bağlama sistemlerini güçlendirmeleri ve olumsuz hava koşulları sona erene kadar gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılarda bulundu.

