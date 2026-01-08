Muğla Milas'ta Fırtına Milyonluk Tekneyi Karaya Sürükledi

Muğla'nın Milas ilçesinde etkili fırtına, kıyıda demirli milyonluk yelkenli tekneyi yan yatarak karaya sürükledi; diğer tekneler de zarar gördü.

Yayın Tarihi: 08.01.2026 21:32
Güncelleme Tarihi: 08.01.2026 22:03
Kıyıda demirli tekneler fırtınanın etkisiyle hasar aldı

Muğla’nın Milas ilçesinde etkili olan kuvvetli fırtına, kıyıda demirli milyonluk yelkenli tekneyi karaya sürükledi.

Fırtına denizde ve kıyı kesimlerinde zarara yol açtı. Kıyıya yakın noktada demirli ve bağlı durumda bulunan, değeri milyonluk bir yelkenli tekne, şiddetli rüzgar ve dalgaların etkisiyle yan yatarak sürüklendi ve karaya vurdu.

Güllük’te kıyıya yakın bölgelerde demirli olan diğer tekneler de olumsuz hava şartlarına yenik düştü. Sert rüzgar nedeniyle bağlama halatları zorlanan bazı tekneler yerlerinden koparak sürüklendi, bazıları ise kıyıya oturarak hasar gördü.

Yetkililer, fırtına süresince denize açılmanın risk oluşturduğunu belirterek tekne sahiplerine bağlama sistemlerini güçlendirmeleri ve olumsuz hava koşulları sona erene kadar gerekli tedbirleri almaları yönünde uyarılarda bulundu.

