Muğla Ortaca'da Kuaför Yangını İtfaiyenin Hızlı Müdahalesiyle Söndürüldü

Muğla Ortaca'da bir kuaförde çıkan yangın, itfaiyenin hızlı müdahalesiyle söndürüldü; can kaybı yok, işletmede maddi hasar oluştu.

Yayın Tarihi: 26.01.2026 13:29
Güncelleme Tarihi: 26.01.2026 13:39
Kısa sürede kontrol altına alındı

Muğla’nın Ortaca ilçesinde bir kuaför işletmesinden aniden yükselen dumanlar, çevrede paniğe yol açtı. Olay, bölge sakinlerinin hızlı ihbarı ve müdahale sayesinde kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın, Ortaca Terzialiler Mahallesi 160 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kuaför işletmesinden henüz belirlenemeyen bir nedenle yoğun dumanlar yükseldi.

Dumanları fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi; ekipler kısa sürede bölgeye ulaşarak müdahaleye başladı.

Ekiplerin hızlı çalışmasıyla yangın kısa sürede söndürüldü. Yetkililer, olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığını bildirdi. Ancak işletmede maddi hasar meydana geldiği öğrenildi.

Konu ile ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

