Münih'te ABD’nin Venezuela’ya Müdahalesi Protesto Edildi

Göstericiler uluslararası çağrı yaptı

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen protestoda, katılımcılar ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.

Gösteride bulunanlar, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek uluslararası topluma ABD’ye müdahale çağrısında bulundu.

Münih Polisi, başlangıçta sabit miting olarak planlanan eylemin daha sonra yürüyüşe dönüştüğünü açıkladı. Polis, eylem süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

