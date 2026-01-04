DOLAR
43,02 0%
EURO
50,44 0%
ALTIN
5.984,94 0%
BITCOIN
3.923.787,41 -0,96%

Münih'te ABD’nin Venezuela’ya Müdahalesi Protesto Edildi

Münih'te düzenlenen gösteride, katılımcılar ABD’nin Venezuela’ya yönelik müdahalesini protesto ederek Venezuela halkıyla dayanışma çağrısı yaptı; eylem sakin geçti.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 21:56
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 21:59
Münih'te ABD’nin Venezuela’ya Müdahalesi Protesto Edildi

Münih'te ABD’nin Venezuela’ya Müdahalesi Protesto Edildi

Göstericiler uluslararası çağrı yaptı

Almanya’nın Münih kentinde düzenlenen protestoda, katılımcılar ABD’nin Venezuela’ya yönelik saldırısını güçlü bir şekilde kınadı.

Gösteride bulunanlar, Venezuela halkıyla dayanışma içinde olduklarını belirterek uluslararası topluma ABD’ye müdahale çağrısında bulundu.

Münih Polisi, başlangıçta sabit miting olarak planlanan eylemin daha sonra yürüyüşe dönüştüğünü açıkladı. Polis, eylem süresince herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını bildirdi.

ALMANYA’NIN MÜNİH KENTİNDE, ABD’NİN VENEZUELA’YA YÖNELİK SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ.

ALMANYA’NIN MÜNİH KENTİNDE, ABD’NİN VENEZUELA’YA YÖNELİK SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ.

ALMANYA’NIN MÜNİH KENTİNDE, ABD’NİN VENEZUELA’YA YÖNELİK SALDIRISI PROTESTO EDİLDİ.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Düzce'de Sokakta Silahla Kendini Vuran E.S. Hayatını Kaybetti
2
Yenice'de Park Halindeki Otomobil Alevlere Teslim Oldu
3
Menteşe’de Kurt Saldırısı: 3 Koyun Telef Oldu
4
Bozcaada'da 'QENDIL' Tankeri Karaya Oturdu: Personel Sağ, Deniz Kirliliği Yok
5
Diyarbakır'da 11 günlük izinli eş karısını boğarak öldürdü: Rojda Yakışıklı yaşamını yitirdi
6
Yusuf Güney gözaltına alındı: Sağlık kontrolü yapıldı
7
Eskişehir'de düşen kadının öldüğü zannedildi: 112 ve sağlık ekipleri müdahale etti

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları