Muratlı'da Ağaç Kahvehanenin Çatısına Devrildi

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde şiddetli rüzgar bir ağacı kökünden sökerek kahvehanenin çatısına devirdi; can kaybı yok.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 23:03
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 23:27
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde etkili olan şiddetli rüzgar bir ağacın kökünden sökülmesine neden oldu ve ağaç, bir kahvehanenin çatısına devrildi.

Olay Yeri ve Zarar

Olay, Muradiye Mahallesi Mustafa Kemal Caddesi üzerinde meydana geldi. Kökünden sökülen ağaç kahvehanenin çatısı üzerine düşerken, ağacın dalları çevredeki binaların camlarına çarptı ve kısa süreli tedirginliğe yol açtı.

Müdahale ve Güvenlik

Ihbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alarak devrilen ağacın kaldırılması için çalışma başlattı. Yetkililerin çalışmasıyla bölgedeki tehlike kontrol altına alındı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmadığı bildirildi.

