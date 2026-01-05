DOLAR
Muratlı'da bisiklet çarpması: Y.R. hastanelik oldu

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi'nde bir çocuğun bisikletinin çarptığı Y.R. adlı kadın yaralandı; hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 21:33
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 21:33
Muratlı'da bisiklet çarpması sonucu kadın yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir kadın, bisikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan bir çocuğun kullandığı bisikletin çarpması sonucu Y.R. adlı kadın yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Y.R.'nin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YARALI AMBULANSA SEDYEYLE TAŞINDI.

Yazar
EDİTÖR

Gizem Polat

2 yıllık deneyimli (Junior). Gece boyunca sosyal medyada viral olan videoları, yurt dışındaki (ABD saat dilimi) gelişmeleri takip eder ve sabah gündemi için taslaklar hazırlar.

