Muratlı'da bisiklet çarpması: Y.R. hastanelik oldu

Muratlı'da bisiklet çarpması sonucu kadın yaralandı

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada bir kadın, bisikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza Ayrıntıları

Kaza, Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi'nde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, caddede seyir halinde olan bir çocuğun kullandığı bisikletin çarpması sonucu Y.R. adlı kadın yaralandı.

Müdahale ve Soruşturma

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadına olay yerinde ilk müdahale yapıldı ve ardından ambulansla Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Y.R.'nin tedavi altına alındığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

YARALI AMBULANSA SEDYEYLE TAŞINDI.