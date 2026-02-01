Muratlı'da Kamyon Kontrolden Çıkarak Devrildi
Aşağısevindikli Mahallesi'nde trafik kazası
Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Aşağısevindikli Mahallesi'nde seyir halindeki bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.
Kazada kamyonun kasasındaki tarımsal ürünler çevreye saçıldı ve olay nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapandı.
Olay yerine sevk edilen trafik ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak ulaşımın kontrollü şekilde sürdürülmesini sağladı.
Kazayı kamyon sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.
Devrilen kamyonun kaldırılması ve yola saçılan ürünlerin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.
