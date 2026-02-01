Muratlı'da Kamyon Kontrolden Çıkarak Devrildi

Tekirdağ Muratlı'da Aşağısevindikli Mahallesi'nde kamyon kontrolden çıkarak devrildi; tarım ürünleri saçıldı, sürücü hafif yaralandı, trafik ekipleri müdahale etti.

Yayın Tarihi: 01.02.2026 23:07
Güncelleme Tarihi: 01.02.2026 23:07
Aşağısevindikli Mahallesi'nde trafik kazası

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesine bağlı Aşağısevindikli Mahallesi'nde seyir halindeki bir kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarına devrildi.

Kazada kamyonun kasasındaki tarımsal ürünler çevreye saçıldı ve olay nedeniyle yolun bir bölümü trafiğe kapandı.

Olay yerine sevk edilen trafik ekipleri, yolda güvenlik önlemleri alarak ulaşımın kontrollü şekilde sürdürülmesini sağladı.

Kazayı kamyon sürücüsünün hafif sıyrıklarla atlattığı öğrenildi.

Devrilen kamyonun kaldırılması ve yola saçılan ürünlerin temizlenmesi için çalışma başlatıldı.

