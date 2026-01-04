DOLAR
Muratlı'da motosiklet yayaya çarptı: 1 yaralı

Tekirdağ Muratlı'da İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde motosikletin çarptığı yaya Remzi Ö. yaralandı; hastaneye sevk edildi, inceleme başlatıldı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 15:02
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 15:02
Kaza İstiklal-Kurtpınar Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana geldi

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya Remzi Ö., seyir halindeki motosikletin çarpması sonucu yaralandı.

Kazada motosikleti kullananın Melih E. olduğu belirtilirken, çarpmanın etkisiyle yaralı yere savrulup yüzü ve vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede kısa süreli trafik yoğunluğu oluştu. Olayla ilgili olarak yetkililerce inceleme başlatıldı.

