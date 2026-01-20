Muş'ta Kaçak Cep Telefonu Operasyonu: 12 Telefon Ele Geçirildi

Muş’ta 19 Ocak 2026 tarihli operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 100 bin TL olan 12 gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirildi; adli tahkikat başlatıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 17:04
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 17:04
KOM ekipleri kargo sevkiyatını takibe alarak şüpheliyi yakaladı

Muş İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, gümrük kaçağı cep telefonu sevkiyatına yönelik önemli bir operasyon gerçekleştirildi.

Elde edilen istihbari bilgiler doğrultusunda, Muş’tan diğer illere kargo yoluyla gümrük kaçağı cep telefonu gönderileceği tespit edildi.

Muş Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararına istinaden 19 Ocak 2026 tarihinde düzenlenen operasyonda, kargo yoluyla kaçak cep telefonu göndermek üzere olduğu belirlenen şahıs yakalandı.

Şahsın üzerinde ve işletmesinde yapılan aramalarda, piyasa değeri yaklaşık 100 bin Türk Lirası olan 12 adet gümrük kaçağı cep telefonu ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Ele geçirilen cihazlara el konulurken, Muş Cumhuriyet Savcılığının talimatı doğrultusunda adli tahkikat başlatıldı. Şüpheli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

