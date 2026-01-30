Muş’ta Narkotik Operasyonu: 4,86 Gram Sentetik Kannabinoid Ele Geçirildi

Muş'ta 29 Ocak 2026'de yapılan denetimlerde 3 şahıstan toplam 4,86 gram sentetik kannabinoid ele geçirildi; şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 30.01.2026 18:38
Güncelleme Tarihi: 30.01.2026 18:38
3 şahıs gözaltına alındı, adli süreç başlatıldı

Muş İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından il genelinde gerçekleştirilen denetim ve uygulamalarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

29 Ocak 2026 tarihinde farklı saatlerde yapılan kontrollerde 3 ayrı şahıs üzerinde arama yapıldı. Yapılan aramalarda, poşetlere sarılı vaziyette daralı toplam 4,86 gram ağırlığında, renk, koku ve görünüş itibarıyla sentetik kannabinoid olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde bulundu.

Ele geçirilen maddelere el konulurken, şüpheli şahıslar gözaltına alındı. Şahıslar hakkında "Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak" suçundan adli işlem başlatıldığı bildirildi.

