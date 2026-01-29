Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merkez ve Hasköy ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah mühimmatı ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.
Operasyonun ayrıntıları
Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 6 farklı adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheliye yönelik işlem yapıldı ve 5 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin ikametlerinde yapılan adli aramalarda ele geçirilenler arasında 119 gram metamfetamin, 67 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 gram plaka esrar, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 16 adet 9 milimetre tabanca fişeği ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulunuyor.
Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.
MUŞ İL JANDARMA KOMUTANLIĞI EKİPLERİNCE MERKEZ VE HASKÖY İLÇELERİNDE DÜZENLENEN EŞ ZAMANLI OPERASYONLARDA UYUŞTURUCU MADDE VE SİLAH MÜHİMMATI ELE GEÇİRİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 5 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI.