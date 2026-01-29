Muş’ta uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı

Muş Merkez ve Hasköy'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda metamfetamin, bonzai ve silah mühimmatı ele geçirildi; 5 şüpheli tutuklandı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 21:55
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 22:39
Muş İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Merkez ve Hasköy ilçelerinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ve silah mühimmatı ele geçirildi, 5 şüpheli tutuklandı.

Operasyonun ayrıntıları

Uyuşturucu madde imal ve ticareti yapan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, 6 farklı adrese yönelik düzenlenen operasyonlarda, 7 şüpheliye yönelik işlem yapıldı ve 5 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan adli aramalarda ele geçirilenler arasında 119 gram metamfetamin, 67 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 2 gram plaka esrar, 6 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 16 adet 9 milimetre tabanca fişeği ile 1 adet ruhsatsız av tüfeği bulunuyor.

Gözaltına alınan 5 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumlarına teslim edildi.

