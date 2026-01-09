Muş’ta Yoğun Kar Nedeniyle Yolcu Otobüsü Yoldan Çıktı

Korkut Karakale mevkiinde yoğun kar yüzünden şehirler arası otobüs kaydı; 20 yolcu ve sürücü yara almadan kurtarıldı, ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 19:40
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 19:44
Karakale mevkiinde kaza, 20 yolcu yara almadan kurtuldu

Muş’un Korkut ilçesine bağlı Karakale köyü mevkiinde, yoğun kar ve buzlanma nedeniyle Malazgirt’ten Muş’a seyir halinde olan bir şehirler arası yolcu otobüsü kayarak yoldan çıktı.

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk kontrolde otobüste bulunan 20 yolcu ile sürücünün kazayı yara almadan atlattığı belirlendi.

Yolcular Muş Aktepe Karayolu Bakımevi'ne götürülürken, otobüs Karayolları 113. Şube Şefliği ekipleri ve çekici yardımıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Öte yandan, Elçiler köyü yolunda bir hastayı almaya giden ambulans da yoğun kar nedeniyle yolda kara saplandı. İl Özel İdaresi ekiplerinin müdahalesiyle ambulans bulunduğu yerden kurtarılarak hastaya ulaşıldı ve güvenli şekilde sevki sağlandı.

Kış şartlarının etkili olduğu bir diğer nokta ise Kulp kara yolu oldu. Yoğun kar yağışı nedeniyle bu güzergahta mahsur kalan 9 araç, ekiplerin çalışmasıyla bulundukları yerden kurtarılarak yollarına devam etmeleri sağlandı.

Yetkililer, bölgede etkisini sürdüren kar yağışı ve buzlanma nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları, zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları ve trafik ekiplerinin uyarılarını dikkate almaları konusunda uyardı.

