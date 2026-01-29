Nazilli'de 14 yıl 6 ay 15 gün hapis cezası bulunan hükümlü jandarmaya yakalandı

Nazilli’de hakkında 14 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.T. jandarma ekipleri tarafından yakalandı ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na teslim edildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:48
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:48
Operasyon ve teslim

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, hakkında 14 yıl 6 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir hükümlü, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar, Aydın İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde aralıksız sürdürüldü. Yapılan çalışmalarda, Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından; suç kaydında 'herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık' olarak geçen ve cezası kesinleşmiş O.T. (27) isimli şahıs yakalandı.

Gözaltına alınan hükümlü, jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

