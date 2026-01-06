Nazilli'de 6 Yıldır Firari FETÖ Üyesi E.A. Yakalandı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde, hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari FETÖ/PDY üyesi E.A., Terörle Mücadele ekiplerince yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Yayın Tarihi: 06.01.2026 16:09
Güncelleme Tarihi: 06.01.2026 16:09
Operasyon ve Yakalama

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, polislikten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş cezası bulunan bir FETÖ/PDY şüphelisi yakalandı.

Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar sonucu, 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 6 yıldır firari olan E.A. isimli şahıs tespit edildi.

Gerçekleştirilen operasyonla yakalanan E.A., gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından cezaevine teslim edildi.

