Nazilli'de 73 yaşındaki Yaşar Karabulut evinde ölü bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde yalnız yaşayan 73 yaşındaki Yaşar Karabulut, yakınlarının şüphesi üzerine evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 13:18
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 13:18
Olayın ayrıntıları

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamadığı 73 yaşındaki Yaşar Karabulut, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Yeni Mahalle 153 Sokak üzerindeki bir evde gece saatlerinde gerçekleşti. Yakınları, Karabulut’tan uzun süre haber alamayınca sağlık durumundan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, savcılık izni sonrasında çilingir yardımıyla eve girerek yaptıkları kontrolde Karabulut’u hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yaşar Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Karabulut’un cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

