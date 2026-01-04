Nazilli'de 73 yaşındaki Yaşar Karabulut evinde ölü bulundu

Nazilli'de yalnız yaşayan yaşlı adam evinde ölü bulundu

Olayın ayrıntıları

Aydın’ın Nazilli ilçesinde, yakınlarının bir süredir kendisinden haber alamadığı 73 yaşındaki Yaşar Karabulut, evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Yeni Mahalle 153 Sokak üzerindeki bir evde gece saatlerinde gerçekleşti. Yakınları, Karabulut’tan uzun süre haber alamayınca sağlık durumundan şüphelenerek 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirimde bulundu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine ulaştı. Ekipler, savcılık izni sonrasında çilingir yardımıyla eve girerek yaptıkları kontrolde Karabulut’u hareketsiz buldu.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Yaşar Karabulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. Karabulut’un cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

