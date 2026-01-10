Nazilli'de Silahlı Yağma Zanlısı Yakalandı, Tutuklandı
Aydın polisi operasyonla bir aranan şahsı daha yakaladı
Aydın'ın Nazilli ilçesinde polis ekipleri, silahlı yağma suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir zanlıyı yakalayarak adli makamlara teslim etti.
Edinilen bilgiye göre Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü çalışmada, hakkında 'Silahlı Yağma' suçundan 15 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan A.O. (28), Aydoğdu Mahallesi'nde yakalandı.
Gözaltına alınan A.O., gerekli işlemlerin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Aydın genelinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar ise aralıksız devam ediyor.
