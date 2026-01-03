Nevşehir'de 30 Suçtan Aranan Dolandırıcı Evde Yakalandı

JASAT ve İlçe Jandarma ekipleri saklandığı evi belirleyip şüpheliyi tutukladı

Nevşehir Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı tarafından nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Çalışmayı yürüten JASAT Timleri ile Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı personelince yapılan operasyon sonucu, Nevşehir il merkezinde ikamet eden F.K.'nin saklandığı yer tespit edildi. Jandarma ekipleri, şahsın yakalanması için girdikleri kullanılmayan bir evin içinde F.K.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan kontrollerde F.K.'nin; 'Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık', 'Şantaj', 'Bilişim Sistemleri ile Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık' suçları başta olmak üzere toplam 30 ayrı dolandırıcılık suçundan hakkında 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlendi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanan şahıs, cezaevine gönderildi.

