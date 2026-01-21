Malatya'da Lastik Patladı: Şarampole Devrilen Otomobilde 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Malatya'da Trafik Faciası: 1 Ölü, 2 Ağır Yaralı

Kaza Detayları

Kaza, saat 12.30 sıralarında Yeşilyurt ilçesi Yaka Mahallesi Kuzey Kuşak Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Enes Arslan (25) idaresindeki 34 LKV 44 plakalı otomobil seyir halindeyken, ilk belirlemelere göre lastiğinin patlaması sonucu kontrolden çıkarak şarampole devrildi.

Olayda araç yaklaşık 50 metre savrularak hurdaya döndü. Sürücüyle birlikte araçta bulunan S.S. ve S.S. ağır yaralandı.

Müdahale ve Hastane Süreci

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan sürücü Enes Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden sürücünün cenazesi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna sevk edildi. Yaralıların, sürücünün anne ve babası olduğu; her iki yakınının da hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Soruşturma Başlatıldı

Kazada ilk belirlemelere göre lastik patlaması etken kabul edilirken, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı.

