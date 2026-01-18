Nevşehir'de bazaya sıkışan 2 buçuk yaşındaki Amine hayatını kaybetti

Nevşehir Çardak'ta bazaya kafası sıkışan 2 buçuk yaşındaki Amine A., hastanede hayatını kaybetti; ön otopsisinde boğulma tespit edildi.

Yayın Tarihi: 18.01.2026 12:29
Güncelleme Tarihi: 18.01.2026 12:29
Nevşehir'de bazaya sıkışan 2 buçuk yaşındaki Amine hayatını kaybetti

Nevşehir'de bazaya sıkışan 2 buçuk yaşındaki Amine hayatını kaybetti

Olayın Detayları

Nevşehir'de 2 buçuk yaşındaki Amine A., dedesinin Çardak köyündeki evinde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Amine A. ailesiyle birlikte dedesinin Çardak köyündeki evine geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde yatmaya hazırlanırken aile yakınlarından biri bazanın altından malzeme çıkarırken, Amine A. bazanın içerisine kafasını uzattı. Bazanın aniden kapanması sonucu çocuğun kafası sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma evde inceleme yaparken, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırılan Amine A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze ve Otopsi

Küçük çocuğun cenazesi, Çardak köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Yapılan ön otopside, boğulma nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Ailenin tek çocuğu olduğu bildirildi.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kafası bazaya sıkışan küçük amine öldü

Kafası bazaya sıkışan küçük amine öldü

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Nevşehir'de 2,5 Yaşındaki Amine'nin Trajik Ölümü: Kafası Bazaya Sıkıştı
2
Edirne Şoförler Odası Seçiminde Yumruklaşma
3
Kırıkkale'de Kültepe Tümülüsü'nde Kaçak Kazı: 2 Kişi Suçüstü Yakalandı
4
Bolu Mudurnu'da Kamyon ile Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 2 Yaralı
5
Van Edremit'te Seyir Halindeki Hyundai Yandı (65 ACR 536)
6
Başkale'de 1.540 Paket Gümrük Kaçağı Sigara Ele Geçirildi
7
60 yıl 6 ay hapis cezası bulunan firari D.T. Sancaktepe'de yakalandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları