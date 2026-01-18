Nevşehir'de bazaya sıkışan 2 buçuk yaşındaki Amine hayatını kaybetti

Olayın Detayları

Nevşehir'de 2 buçuk yaşındaki Amine A., dedesinin Çardak köyündeki evinde geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Amine A. ailesiyle birlikte dedesinin Çardak köyündeki evine geldi. İddiaya göre akşam saatlerinde yatmaya hazırlanırken aile yakınlarından biri bazanın altından malzeme çıkarırken, Amine A. bazanın içerisine kafasını uzattı. Bazanın aniden kapanması sonucu çocuğun kafası sıkıştı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Jandarma evde inceleme yaparken, ambulansla Nevşehir Devlet Hastanesi Çocuk Acil Servisi'ne kaldırılan Amine A., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cenaze ve Otopsi

Küçük çocuğun cenazesi, Çardak köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilecek. Yapılan ön otopside, boğulma nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi. Ailenin tek çocuğu olduğu bildirildi.

Soruşturma

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

