Nevşehir'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Duvara Çarptı, Yaya Olarak Kaçtı
Olay yeri: 15 Temmuz Mahallesi, 101. Sokak
Nevşehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya çalışırken bir evin duvarına çarparak durabildi.
Olay, 15 Temmuz Mahallesi 101. Sokak üzerinde meydana geldi. 06 EZG 33 plakalı Seat marka otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyrederken polis ekipleri sürücünün alkollü olabileceğini değerlendirerek "dur" ihtarında bulundu.
İhtara uymayan sürücü ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekiplerinden kaçan sürücü, kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvarına çarptı.
Kazanın ardından araçtan inen sürücü, yaya olarak mahalle aralarına kaçarak bölgeden uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak otomobili otoparka çekti.
Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Dur ihtarına uymadı, duvara çarpınca yaya olarak kaçtı