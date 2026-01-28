Nevşehir'de 'Dur' İhtarına Uymayan Sürücü Duvara Çarptı, Yaya Olarak Kaçtı

Nevşehir'de polisin 'dur' ihtarına uymayan 06 EZG 33 plakalı otomobil duvara çarpıp sürücü yaya olarak kaçtı; polis kaçanı yakalamak için çalışma başlattı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 09:31
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 09:31
Olay yeri: 15 Temmuz Mahallesi, 101. Sokak

Nevşehir'de polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü, otomobiliyle kaçmaya çalışırken bir evin duvarına çarparak durabildi.

Olay, 15 Temmuz Mahallesi 101. Sokak üzerinde meydana geldi. 06 EZG 33 plakalı Seat marka otomobil, Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde seyrederken polis ekipleri sürücünün alkollü olabileceğini değerlendirerek "dur" ihtarında bulundu.

İhtara uymayan sürücü ara sokaklara girerek izini kaybettirmeye çalıştı. Polis ekiplerinden kaçan sürücü, kısa süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybederek bir evin duvarına çarptı.

Kazanın ardından araçtan inen sürücü, yaya olarak mahalle aralarına kaçarak bölgeden uzaklaştı. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemi alarak otomobili otoparka çekti.

Kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatılırken, kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

