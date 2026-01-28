Nevşehir'de Evinde Ölü Bulunan Kişi: Mehmet Safa Doğrul

Nevşehir'in Nar beldesi Baş Mahalle 106. Sokak'ta yaşayan Mehmet Safa Doğrul, yakınlarının ihbarı üzerine evinde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 20:52
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 21:07
Nevşehir'de kendisinden bir süredir haber alınamayan bir kişi, evinde ölü olarak bulundu. Olay, kent merkezine bağlı Nar beldesinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Nar beldesi Baş Mahalle 106. Sokak adresinde yaşayan Mehmet Safa Doğrul'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin eşliğinde eve giren sağlık görevlileri, yaptıkları ilk incelemede Doğrul'un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından evde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Olay yeri incelemesi ve işlemler

Olay yeri inceleme ekipleri olayda çalışma yürüttü. Yapılan ön değerlendirmelerin ardından, Doğrul'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Nevşehir Devlet Hastanesi morguna otopsi için kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

