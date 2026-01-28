Nevşehir'de Evinde Ölü Bulunan Kişi: Mehmet Safa Doğrul

Nevşehir'de evinde ölü bulundu: Mehmet Safa Doğrul

Nevşehir'de kendisinden bir süredir haber alınamayan bir kişi, evinde ölü olarak bulundu. Olay, kent merkezine bağlı Nar beldesinde gerçekleşti.

Edinilen bilgilere göre, Merkeze bağlı Nar beldesi Baş Mahalle 106. Sokak adresinde yaşayan Mehmet Safa Doğrul'dan uzun süre haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Polis ekiplerinin eşliğinde eve giren sağlık görevlileri, yaptıkları ilk incelemede Doğrul'un yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan kontrollerin ardından evde gerekli güvenlik önlemleri alındı.

Olay yeri incelemesi ve işlemler

Olay yeri inceleme ekipleri olayda çalışma yürüttü. Yapılan ön değerlendirmelerin ardından, Doğrul'un cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Nevşehir Devlet Hastanesi morguna otopsi için kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldığı bildirildi.

NEVŞEHİR’DE, KENDİSİNDEN BİR SÜREDİR HABER ALINAMAYAN BİR KİŞİ, İKAMET ETTİĞİ EVDE HAYATINI KAYBETMİŞ HALDE BULUNDU.