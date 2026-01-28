Çorum'da maganda havaya ateş açtı: kurşun 5’inci kat balkon camına isabet etti

Çorum Ata 1. Cadde'de gece kimliği belirsiz kişi(ler) havaya ateş açtı; kurşun 5’inci kat balkon camına isabet etti, yaralanan olmadı, polis soruşturuyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 04:15
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 04:15
Çorum'da maganda havaya ateş açtı: kurşun 5’inci kat balkon camına isabet etti

Çorum'da maganda havaya ateş açtı: kurşun 5’inci kat balkon camına isabet etti

Olayın Detayları

Olay, Çorum il merkezinde, Ata 1. Cadde üzerinde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından rastgele havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kurşun, bir apartmanın 5’inci katındaki dairenin balkon camına isabet etti.

Şans eseri yaralanan olmadı.

Silah sesleri üzerine vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada iki boş kovan bulundu.

Soruşturma

Polis, ateş eden magandanın yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY YERİ İNCELEME EKİBİNİN CADDE ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPMASI

OLAY YERİ İNCELEME EKİBİNİN CADDE ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPMASI

MERMİNİN İSABET ETTİĞİ APRTMAN

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

