Çorum'da maganda havaya ateş açtı: kurşun 5’inci kat balkon camına isabet etti

Olayın Detayları

Olay, Çorum il merkezinde, Ata 1. Cadde üzerinde gece saatlerinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından rastgele havaya ateş açıldı. Açılan ateş sonucu kurşun, bir apartmanın 5’inci katındaki dairenin balkon camına isabet etti.

Şans eseri yaralanan olmadı.

Silah sesleri üzerine vatandaşların ihbarı ile olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Olay yeri inceleme ekiplerince yapılan çalışmada iki boş kovan bulundu.

Soruşturma

Polis, ateş eden magandanın yakalanması için çalışma başlattı.

OLAY YERİ İNCELEME EKİBİNİN CADDE ÜZERİNDE ÇALIŞMA YAPMASI