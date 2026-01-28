Artvin’de Kaçakçılık Operasyonu: 300 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Hopa Karadeniz Sahil Yolu'nda durdurulan tırda yaklaşık 300 milyon TL değerinde kaçak parfüm, gıda takviyesi ve cinsel ürün ele geçirildi.

Yayın Tarihi: 28.01.2026 22:09
Güncelleme Tarihi: 28.01.2026 22:09
Artvin’de büyük kaçakçılık operasyonu: Milyonluk ürünler yakalandı

Hopa Karadeniz Sahil Yolu’nda yapılan aramada çok sayıda ürün ele geçirildi

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışına çıkış yapmak üzereyken Hopa Karadeniz Sahil Yolu üzerinde durdurulan bir tırda kapsamlı arama gerçekleştirildi. Dorsesinde nevresim ve kumaş yüklü ürünlerin arasına gizlenmiş çok sayıda kaçak malzeme tespit edildi.

Yapılan aramalarda farklı marka ve ebatlarda 56 bin 709 adet parfüm ile 4 bin 393 adet cinsel içerikli ürün ve çeşitli gıda takviyeleri ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu değerlendirildi.

Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

ARTVİN’DE POLİS EKİPLERİNCE DURDURULAN BİR TIRDA YAPILAN ARAMADA, YAKLAŞIK 300 MİLYON TL DEĞERİNDE KAÇAK PARFÜM VE GIDA TAKVİYESİ ELE GEÇİRİLİRKEN, OLAYLA İLGİLİ BİR ŞÜPHELİ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI.

