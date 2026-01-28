Artvin’de Kaçakçılık Operasyonu: 300 Milyon TL Değerinde Ürün Ele Geçirildi

Artvin’de büyük kaçakçılık operasyonu: Milyonluk ürünler yakalandı

Hopa Karadeniz Sahil Yolu’nda yapılan aramada çok sayıda ürün ele geçirildi

Artvin İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında, yurt dışına çıkış yapmak üzereyken Hopa Karadeniz Sahil Yolu üzerinde durdurulan bir tırda kapsamlı arama gerçekleştirildi. Dorsesinde nevresim ve kumaş yüklü ürünlerin arasına gizlenmiş çok sayıda kaçak malzeme tespit edildi.

Yapılan aramalarda farklı marka ve ebatlarda 56 bin 709 adet parfüm ile 4 bin 393 adet cinsel içerikli ürün ve çeşitli gıda takviyeleri ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 300 milyon TL olduğu değerlendirildi.

Olayla ilgili olarak bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. Artvin İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceği vurgulandı.

