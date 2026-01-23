Manisa Turgutlu'da E-96 Karayolu'nda Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Manisa Turgutlu'da E-96 Karayolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kazanın meydana gelişi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bugün sabah saatlerinde, E-96 karayolu üzerinde, Turgutlu Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan, sürücüsü öğrenilemeyen 45 ZP 020 plakalı yolcu otobüsü ile Turgutlu ilçe merkezinden E-96 karayoluna çıkış yapan, sürücüsü Ömer D. (58) olan 35 MPT 57 plakalı otomobil çarpıştı.

Müdahale ve yaralılar

Kaza haberinin ardından olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Duman ile otomobilde yolcu olarak bulunan Perihan D. (55), acil sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

