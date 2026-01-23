Manisa Turgutlu'da E-96 Karayolu'nda Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde E-96 karayolundaki kavşakta otobüs ile otomobil çarpıştı; 2 kişi yaralandı ve Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 15:41
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 15:41
Manisa Turgutlu'da E-96 Karayolu'nda Otobüs ile Otomobil Çarpıştı: 2 Yaralı

Manisa Turgutlu'da E-96 Karayolu'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı

Kazanın meydana gelişi

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bugün sabah saatlerinde, E-96 karayolu üzerinde, Turgutlu Jandarma Komutanlığı önündeki kavşakta bir yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı.

Edinilen bilgiye göre, Salihli istikametinden İzmir yönüne seyir halinde olan, sürücüsü öğrenilemeyen 45 ZP 020 plakalı yolcu otobüsü ile Turgutlu ilçe merkezinden E-96 karayoluna çıkış yapan, sürücüsü Ömer D. (58) olan 35 MPT 57 plakalı otomobil çarpıştı.

Müdahale ve yaralılar

Kaza haberinin ardından olay yerine sevk edilen polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri müdahale etti. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü Ömer Duman ile otomobilde yolcu olarak bulunan Perihan D. (55), acil sağlık ekiplerince Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak ekipler tarafından inceleme başlatıldı.

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE, YOLCU OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ...

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE, YOLCU OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ YARALANDI.

MANİSA'NIN TURGUTLU İLÇESİNDE, YOLCU OTOBÜSÜ İLE OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZADA 2 KİŞİ...

Yazar
EDİTÖR

Hakan Demir

4 yıllık deneyimli. Ege Bölgesi'ndeki gelişmeleri takip ederken, aynı zamanda sosyal medya trendlerini haberleştiren dinamik bir editör. Çevre haberleri ve sosyal olaylarda uzmanlaşmıştır.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Samsun'da Uyuşturucu Operasyonu: 1'i Kadın 2 Kişi Tutuklandı
2
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
3
Kuzey Marmara Otoyolu Kınalı Gişeleri'nde Otobüs Kazası: Araçta Sıkışanlar Var
4
Düzce'de DEAŞ Operasyonu: 2 Şüpheli Tutuklandı
5
Siverek-Şanlıurfa Kara Yolunda Tır Devrildi — Ulaşım Tek Şeritten
6
Vali Eldivan, Güvenlik ve Koordinasyon Toplantısı'na Katıldı
7
Furkan Apartmanı davasında 4. duruşma ertelendi

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları