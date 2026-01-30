Nevşehir'de Gaz Dolumu Yangını: Evde Tüpe Dolum Alevlendi, Bir Kişi Yaralandı

Olayın Detayları

Nevşehir'in 2000 Evler Mahallesi 31. Sokak üzerinde bulunan bir sitenin 3. katındaki dairede, iddiaya göre Sefa T., küçük piknik tüpünden kamp ocağı tüpüne gaz dolumu yaptığı sırada gazın bir anda alev aldığı bildirildi.

Alevlerin büyümesi üzerine yangını kendi imkanlarıyla söndüremeyen Sefa T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Bu sırada evde bulunan eşini ve bebeğini tedbir amacıyla karşı komşuya götürdü.

Müdahale ve Yaralanma

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye, sağlık ve polis ekipleri kısa sürede adrese ulaşıp müdahale etti. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, olayda kullanılan piknik tüpü ekiplerce evden uzaklaştırıldı.

Yangını söndürmeye çalışırken elinden yaralanan Sefa T.'ye ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansta yapıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

